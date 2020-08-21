Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП

Ведомости

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела, сообщил ТАСС.

«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», – цитирует Пашаева агентство. Адвокат отметил, что судья торопит процесс рассмотрения дела, и попросил дать ему время для подготовки. «У меня и другие дела есть. Суд этого не учитывает», – подчеркнул Пашаев.

Гособвинение, по данным ТАСС, выступило против отвода председательствующей судьи, не нашли оснований для этого и представители потерпевших. Позже судья Абрамова отказалась взять отвод по ходатайству адвокатов подсудимого.

Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. 6 августа в зале Пресненского суда Москвы показали видеозаписи, на которых Ефремов при даче показаний сотруднику ДПС сразу после аварии признается, что был пьяным за рулем. Позже Пашаев заявил, что Ефремов отказался от признания вины в смертельном ДТП из-за того, что ничего не помнит.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных