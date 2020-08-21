Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП

«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», – цитирует Пашаева агентство. Адвокат отметил, что судья торопит процесс рассмотрения дела, и попросил дать ему время для подготовки. «У меня и другие дела есть. Суд этого не учитывает», – подчеркнул Пашаев.