Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела, сообщил ТАСС.
«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», – цитирует Пашаева агентство. Адвокат отметил, что судья торопит процесс рассмотрения дела, и попросил дать ему время для подготовки. «У меня и другие дела есть. Суд этого не учитывает», – подчеркнул Пашаев.
Гособвинение, по данным ТАСС, выступило против отвода председательствующей судьи, не нашли оснований для этого и представители потерпевших. Позже судья Абрамова отказалась взять отвод по ходатайству адвокатов подсудимого.
Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. 6 августа в зале Пресненского суда Москвы показали видеозаписи, на которых Ефремов при даче показаний сотруднику ДПС сразу после аварии признается, что был пьяным за рулем. Позже Пашаев заявил, что Ефремов отказался от признания вины в смертельном ДТП из-за того, что ничего не помнит.