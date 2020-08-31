Свидетель рассказал о сидевшем за рулем Ефремове после ДТП

«В тот день мы прогуливались с другом по пешеходной части с внешней стороны Садового кольца, услышали хлопок, характерный для ДТП. Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов», ‒ сказал Бабиков. Он отметил, что Ефремов был в состоянии шока, но затруднился ответить, был ли актер пьян.