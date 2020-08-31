Свидетель рассказал о сидевшем за рулем Ефремове после ДТП
Свидетель Илья Бабиков вместе с другом вывел актера Михаила Ефремова с водительского сиденья сразу после ДТП на Садовом кольце, заявил он на заседании Пресненского районного суда Москвы, сообщает ТАСС.
«В тот день мы прогуливались с другом по пешеходной части с внешней стороны Садового кольца, услышали хлопок, характерный для ДТП. Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов», ‒ сказал Бабиков. Он отметил, что Ефремов был в состоянии шока, но затруднился ответить, был ли актер пьян.
Ранее другой свидетель по делу Ефремова Теван Бадасян заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Сам Ефремов допускает, что мог не находиться на водительском месте при ДТП, и попросил суд провести биологическую экспертизу лобового стекла, однако судья отказалась принять ходатайство. Еще один свидетель также указал на то, что в момент аварии Ефремов находился на пассажирском сиденье.
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, однако потом отказался от своих слов. Его адвокат объяснил это тем, что актер первоначально «ничего не понимал».