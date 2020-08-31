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Свидетель рассказал о сидевшем за рулем Ефремове после ДТП

Ведомости

Свидетель Илья Бабиков вместе с другом вывел актера Михаила Ефремова с водительского сиденья сразу после ДТП на Садовом кольце, заявил он на заседании Пресненского районного суда Москвы, сообщает ТАСС.

«В тот день мы прогуливались с другом по пешеходной части с внешней стороны Садового кольца, услышали хлопок, характерный для ДТП. Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов», ‒ сказал Бабиков. Он отметил, что Ефремов был в состоянии шока, но затруднился ответить, был ли актер пьян.

Ранее другой свидетель по делу Ефремова Теван Бадасян заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Сам Ефремов допускает, что мог не находиться на водительском месте при ДТП, и попросил суд провести биологическую экспертизу лобового стекла, однако судья отказалась принять ходатайство. Еще один свидетель также указал на то, что в момент аварии Ефремов находился на пассажирском сиденье.

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, однако потом отказался от своих слов. Его адвокат объяснил это тем, что актер первоначально «ничего не понимал».

Ранее по теме: Ефремов объяснил признание вины в ДТП похмельем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных