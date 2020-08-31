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Ефремов объяснил признание вины в ДТП похмельем

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Актер Михаил Ефремов заявил, что признал вину в ДТП в Москве из-за похмелья и давления СМИ, передает ТАСС.

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить», ‒ сказал Ефремов. Актер добавил, что видео, на котором он вскоре после аварии признает, что находился за рулем, «смонтировано».

«По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», ‒ сказал Ефремов. Актер пояснил, что его показания «не стоит брать всерьез», так как он ничего не помнит, включая момент столкновения машин. «Только у следователя в себя пришел», ‒ сказал он. В ответ на вопросы адвоката стороны потерпевших, почему он отказался от ранее данных признательных показаний, Ефремов ответил ссылкой на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

По данным следствия, 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, однако потом отказался от своих слов. Его адвокат объяснил это тем, что Ефремов первоначально «ничего не понимал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных