Ефремов объяснил признание вины в ДТП похмельем

«По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», ‒ сказал Ефремов. Актер пояснил, что его показания «не стоит брать всерьез», так как он ничего не помнит, включая момент столкновения машин. «Только у следователя в себя пришел», ‒ сказал он. В ответ на вопросы адвоката стороны потерпевших, почему он отказался от ранее данных признательных показаний, Ефремов ответил ссылкой на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.