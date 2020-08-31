Ефремов объяснил признание вины в ДТП похмельем
Актер Михаил Ефремов заявил, что признал вину в ДТП в Москве из-за похмелья и давления СМИ, передает ТАСС.
«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить», ‒ сказал Ефремов. Актер добавил, что видео, на котором он вскоре после аварии признает, что находился за рулем, «смонтировано».
«По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», ‒ сказал Ефремов. Актер пояснил, что его показания «не стоит брать всерьез», так как он ничего не помнит, включая момент столкновения машин. «Только у следователя в себя пришел», ‒ сказал он. В ответ на вопросы адвоката стороны потерпевших, почему он отказался от ранее данных признательных показаний, Ефремов ответил ссылкой на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.
По данным следствия, 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, однако потом отказался от своих слов. Его адвокат объяснил это тем, что Ефремов первоначально «ничего не понимал».