Мигрантов обяжут получать единый электронный документ для пребывания в России
Получение единого электронного документа сроком на десять лет станет обязательным условием длительного пребывания мигрантов на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на десять лет», — рассказали в ведомстве.
В документе в защищенном виде будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце, а примерные сроки введения этого документа еще не известны, поскольку законопроект находится в стадии разработки.
Ранее сообщалось, что иностранцы и лица без гражданства смогут легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений, разработку соответствующего законопроекта ведет МВД. Разработка закона ведется в рамках реформирования миграционного законодательства России в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики.