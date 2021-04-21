МВД продлит срок временного пребывания незаконных мигрантов в России
Незаконно находящимся на территории России иностранцам продлят сроки временного пребывания, для этого им нужно обратиться в подразделения ведомства, сообщили в пресс-центре МВД России
«В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории РФ, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что возможность урегулировать правовое положение предоставлена в соответствии с указом президента «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» тем лицам, кто находится на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания.
Ранее сообщалось, что иностранцы и лица без гражданства смогут легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений, разработку соответствующего законопроекта ведет МВД. Разработка закона ведется в рамках реформирования миграционного законодательства России в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики.