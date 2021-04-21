МВД продлит срок временного пребывания незаконных мигрантов в России

Отмечается, что возможность урегулировать правовое положение предоставлена в соответствии с указом президента «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» тем лицам, кто находится на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания.