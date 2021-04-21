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МВД продлит срок временного пребывания незаконных мигрантов в России

Ведомости

Незаконно находящимся на территории России иностранцам продлят сроки временного пребывания, для этого им нужно обратиться в подразделения ведомства, сообщили в пресс-центре МВД России

«В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории РФ, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что возможность урегулировать правовое положение предоставлена в соответствии с указом президента «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» тем лицам, кто находится на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания.

Ранее сообщалось, что иностранцы и лица без гражданства смогут легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений, разработку соответствующего законопроекта ведет МВД. Разработка закона ведется в рамках реформирования миграционного законодательства России в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики.

Ранее по теме: МВД подготовит закон о легализации находящихся в России мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных