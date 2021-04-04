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МВД подготовит закон о легализации находящихся в России мигрантов

Ведомости

Иностранцы и лица без гражданства смогут легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений, разработку соответствующего законопроекта ведет МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что в отношении таких мигрантов меры административного воздействия применяться не будут, а принятые ранее меры будут отменены. Разработка закона ведется в рамках реформирования миграционного законодательства России в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики, добавили в МВД.

Ранее в МВД сообщили, что разрабатывают законопроект, который обяжет трудовых мигрантов и их потенциальных работодателей регистрироваться в электронных реестрах. Согласно данным ведомства, за январь-февраль 2021 г. на миграционный учет были поставлены 1,84 млн граждан, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, с 238 530 до 168 200 снизилось и число уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность.

Ранее по теме: Более 3,3 млн мигрантов урегулировали свой правовой статус в России за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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