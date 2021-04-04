МВД подготовит закон о легализации находящихся в России мигрантов
Иностранцы и лица без гражданства смогут легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений, разработку соответствующего законопроекта ведет МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — сообщили в МВД.
В ведомстве отметили, что в отношении таких мигрантов меры административного воздействия применяться не будут, а принятые ранее меры будут отменены. Разработка закона ведется в рамках реформирования миграционного законодательства России в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики, добавили в МВД.
Ранее в МВД сообщили, что разрабатывают законопроект, который обяжет трудовых мигрантов и их потенциальных работодателей регистрироваться в электронных реестрах. Согласно данным ведомства, за январь-февраль 2021 г. на миграционный учет были поставлены 1,84 млн граждан, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, с 238 530 до 168 200 снизилось и число уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность.