МВД подготовит закон о легализации находящихся в России мигрантов

Ранее в МВД сообщили, что разрабатывают законопроект, который обяжет трудовых мигрантов и их потенциальных работодателей регистрироваться в электронных реестрах. Согласно данным ведомства, за январь-февраль 2021 г. на миграционный учет были поставлены 1,84 млн граждан, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, с 238 530 до 168 200 снизилось и число уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность.