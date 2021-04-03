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Более 3,3 млн мигрантов урегулировали свой правовой статус в России за год

Ведомости

Более 3,3 млн мигрантов, в том числе и нелегальных, урегулировали за прошедший год свой правовой статус в России, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

В ведомстве напомнили, что в апреле прошлого года президент России Владимир Путин своим указом позволил всем иностранцам временно остаться в России, а также урегулировать свой правовой статус тем, кто находился в стране нелегально.

«В период действия указа "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" свыше 3,3 млн человек урегулировали свой правовой статус для дальнейшего законного нахождения в РФ», — рассказали в ведомстве.

В МВД также отметили, что свыше полумиллиона из них ранее нарушали сроки пребывания. Около 2,2 млн человек обратились в МВД для продления срока временного пребывания, 123 000 – для продления срока действия виз, 54 700 и 921 000 — для получения разрешения на работу и патента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных