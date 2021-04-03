Более 3,3 млн мигрантов урегулировали свой правовой статус в России за год

В МВД также отметили, что свыше полумиллиона из них ранее нарушали сроки пребывания. Около 2,2 млн человек обратились в МВД для продления срока временного пребывания, 123 000 – для продления срока действия виз, 54 700 и 921 000 — для получения разрешения на работу и патента.