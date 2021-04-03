Более 3,3 млн мигрантов урегулировали свой правовой статус в России за год
Более 3,3 млн мигрантов, в том числе и нелегальных, урегулировали за прошедший год свой правовой статус в России, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
В ведомстве напомнили, что в апреле прошлого года президент России Владимир Путин своим указом позволил всем иностранцам временно остаться в России, а также урегулировать свой правовой статус тем, кто находился в стране нелегально.
«В период действия указа "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" свыше 3,3 млн человек урегулировали свой правовой статус для дальнейшего законного нахождения в РФ», — рассказали в ведомстве.
В МВД также отметили, что свыше полумиллиона из них ранее нарушали сроки пребывания. Около 2,2 млн человек обратились в МВД для продления срока временного пребывания, 123 000 – для продления срока действия виз, 54 700 и 921 000 — для получения разрешения на работу и патента.