МВД разрабатывает законопроект об обязательной электронной регистрации мигрантов
МВД России разрабатывает законопроект, который обяжет трудовых мигрантов и их потенциальных работодателей регистрироваться в электронных реестрах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — рассказали в ведомстве.
В обсуждении разрабатываемого законопроекта участвуют представители экспертного и бизнес-сообществ, добавили в МВД.
Согласно данным ведомства, за январь-февраль 2021 г. на миграционный учет были поставлены 1,84 млн граждан, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, с 238 530 до 168 200 снизилось и число уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность.