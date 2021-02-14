Россия займется мигрантами на международном уровне

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает принять устав Международной организации по миграции (МОМ). Это формальная процедура, необходимая для вступления России в МОМ. В пояснительной записке к документу отмечается, что устав предусматривает привилегии и иммунитет для представителей государств-членов, генерального директора, его заместителя и работников аппарата администрации. «Таким образом, устав содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации», – объясняется в документе.