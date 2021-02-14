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Россия займется мигрантами на международном уровне

Наше вступление в Международную организацию по миграции запоздало лет на десять
Александра Кошкина
Россия по итогам 2020 г. заняла 4-е место в мире по количеству иммигрантов /Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает принять устав Международной организации по миграции (МОМ). Это формальная процедура, необходимая для вступления России в МОМ. В пояснительной записке к документу отмечается, что устав предусматривает привилегии и иммунитет для представителей государств-членов, генерального директора, его заместителя и работников аппарата администрации. «Таким образом, устав содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации», – объясняется в документе.

При этом вступление в МОМ не приведет к дополнительным правовым или политическим обязательствам, не ограничит права проведения суверенной миграционной политики и позволит продвигать российские интересы в этой сфере. Решение об уплате членских взносов в МОМ отложено на более поздний этап вступления в организацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных