Россия займется мигрантами на международном уровне

Россия займется мигрантами на международном уровнеНаше вступление в Международную организацию по миграции запоздало лет на десять
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает принять устав Международной организации по миграции (МОМ). Это формальная процедура, необходимая для вступления России в МОМ. В пояснительной записке к документу отмечается, что устав предусматривает привилегии и иммунитет для представителей государств-членов, генерального директора, его заместителя и работников аппарата администрации. «Таким образом, устав содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации», – объясняется в документе.
При этом вступление в МОМ не приведет к дополнительным правовым или политическим обязательствам, не ограничит права проведения суверенной миграционной политики и позволит продвигать российские интересы в этой сфере. Решение об уплате членских взносов в МОМ отложено на более поздний этап вступления в организацию.