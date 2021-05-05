Мишустин поручил выплатить по 10 000 рублей семьям с детьми

Мишустин поручил выплатить по 10 000 рублей семьям с детьмиПоручение будет выполнено до 17 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ответственным ведомствам до 17 августа направить в правительство доклад о предоставлении единовременной выплаты в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, сообщила пресс-служба кабмина.
«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 000 руб. родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в сообщении.
Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми, а до 1 июля Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться о проработке вопроса полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству обеспечить до 1 сентября единовременные выплаты в размере 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Послание Федеральному собранию было озвучено 21 апреля. Основной акцент был сделан на социально-экономических проблемах. Президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей. Отдельно Путин предложил поддержать неполные семьи.