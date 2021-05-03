Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми

«Правительству Российской Федерации... обеспечить предоставление в августе 2021 г. единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад — до 1 сентября 2021 г.», — говорится в документе.