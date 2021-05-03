Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 1 сентября единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля по итогам послания Федеральному собранию.
«Правительству Российской Федерации... обеспечить предоставление в августе 2021 г. единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад — до 1 сентября 2021 г.», — говорится в документе.
Послание Федеральному собранию было озвучено 21 апреля. Основной акцент был сделан на социально-экономических проблемах. Президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей. Отдельно Путин предложил поддержать неполные семьи.