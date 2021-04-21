Владимир Путин рассказал в послании о том, что от него ждали

Путин так углубился в тему социальной политики, потому что люди этого от него ждут, говорит гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров: «Главные [для людей] вопросы связаны с социальной сферой — здравоохранение, образование, пособия». Кроме того, по словам Федорова, люди хотят конкретики, а горизонт планирования у них сократился, зато появился запрос на решения оперативного характера. Поэтому и выборы граждан интересуют лишь постольку, поскольку через них могут быть решены вопросы инфляции, как будут расти доходы, как будут решаться вопросы здравоохранения и т.д., а вопросы демократии и прав человека внизу проблемного списка, отметил Федоров.