Владимир Путин рассказал в послании о том, что от него ждали

Владимир Путин рассказал в послании о том, что от него ждалиГлавный адресат — люди, которых интересует проблема бедности
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию впервые проходило в «коронавирусных условиях» (в 2020 г. оно проходило в январе, до начала пандемии). Чтобы попасть на мероприятие, его участникам и журналистам нужно было получить три отрицательных теста ПЦР на COVID-19.
Результаты тестов нужно было предъявлять на входе в Манеж, где Путин должен был огласить послание, там же сразу измеряли температуру. Рассадка в зале, несмотря на принятые меры, тоже отличалась от прошлогодних — стулья для гостей стояли в шахматном порядке на небольшом расстоянии друг от друга. Правда, на практике социальная дистанция и коронавирусные ограничения соблюдалась не всеми. Давно не видевшиеся политики здоровались и обнимали друг друга, как, например, бывший полпред в Сибири, а сейчас врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло и врио главы Дагестана Сергей Меликов.
В послании Путина практически не говорилось о внутренней политике, хотя выборы в Госдуму пройдут уже в сентябре 2021 г. Путин благодарил «конструктивные политические силы» за работу «в сложный период эпидемии»: «Это позволило нам вмест <...> обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России. Это важно всегда, но особенно в период подготовки к выборам в Государственную думу».
Основной акцент были сделан на социально-экономических проблемах. Президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства, люди столкнулись с ростом цен. «Но полагаться на точечные директивные меры конечно нельзя», поскольку это приводит к пустым полкам. Главное же обеспечить — восстановить и добиться роста доходов граждан, считает он. К лету правительство должно подготовить комплексную систему мер поддержки семей. Отдельно Путин предложил поддержать неполные семьи. С 1 июля детям от 8 до 16 лет в таких семьях выплата будет назначена 5650 руб. ежемесячно. Путин предложил ввести ежемесячную выплату беременным женщинам, а также по 10 000 руб. как единовременную выплату с зачислением в августе на всех школьников, а также будущих первоклассников.
Очевидно, что целевая аудитория послания — это «российская мать-одиночка», говорит директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев: «Половина послания была специально для нее и детей. Другая половина была всем остальным: правительству, федеральному собранию, внешним партнерам и недругам. Логика углубления в социальные льготы понятна — это повышение рейтингов доверия к власти».
Путин так углубился в тему социальной политики, потому что люди этого от него ждут, говорит гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров: «Главные [для людей] вопросы связаны с социальной сферой — здравоохранение, образование, пособия». Кроме того, по словам Федорова, люди хотят конкретики, а горизонт планирования у них сократился, зато появился запрос на решения оперативного характера. Поэтому и выборы граждан интересуют лишь постольку, поскольку через них могут быть решены вопросы инфляции, как будут расти доходы, как будут решаться вопросы здравоохранения и т.д., а вопросы демократии и прав человека внизу проблемного списка, отметил Федоров.
Путин заявил, что планирование государственного переворота и убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко — это пример того, как нарушение международных правил и односторонние меры давления на другие государства превращаются в нечто более опасное. По словам президента, можно «как угодно» относится к бывшему президенту Украину Виктору Януковичу, свергнутому в результате вооруженного переворота, или к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, но попытки их физической ликвидации, как и подготовка покушения на Лукашенко означает, что их организаторы (которых он не называл) «перешли все границы».
17 апреля Лукашенко, а вслед за ним КГБ Белоруссии и ФСБ России объявили, что белорусский политолог Александр Федута и имеющий гражданства Белоруссии и США юрист и активист Юрий Зянкович задержаны в Москве за подготовку покушения на президента Белоруссии и заговора с целью его свержения. Для этого они встречались с людьми, которые представились им «белорусскими генералами».