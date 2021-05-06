Российский истребитель сопроводил разведчик США над Чукотским морем
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135, принадлежащий Военно-воздушным силам США, в акватории Чукотского моря, сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
В НЦУО добавили, что после разворота разведчика от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет американского самолета был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, государственные границы он не нарушил.
Ранее, 16 апреля, МиГ-31 сопроводил RC-135 вдоль юго-восточного побережья Камчатки. 10 апреля то же самое было произведено над акваторией Тихого океана.