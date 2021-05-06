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Российский истребитель сопроводил разведчик США над Чукотским морем

Ведомости

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135, принадлежащий Военно-воздушным силам США, в акватории Чукотского моря, сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

В НЦУО добавили, что после разворота разведчика от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет американского самолета был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, государственные границы он не нарушил.

Ранее, 16 апреля, МиГ-31 сопроводил RC-135 вдоль юго-восточного побережья Камчатки. 10 апреля то же самое было произведено над акваторией Тихого океана.

Ранее по теме: МиГ-31 сопроводил разведывательный самолет США над Камчаткой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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