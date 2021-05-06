Правительство допустило запрет жидкостей для электронных сигарет в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции, нацеленный на реализацию профилактики курения в стране и снижение спроса на табачную продукцию, сообщается на сайте правительства.
Документ, рассчитанный до 2035 г., включает в себя более 20 мероприятий. Среди них — информирование населения о вреде никотина, реализация корпоративных программ по укреплению здоровья россиян и проработка вопроса о запрете жидкостей для электронных сигарет.
«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет», — сообщили в кабмине.
Кроме того, может быть введен запрет на ранжирование продукции с содержанием табака по уровню содержания в них токсических веществ. В правительстве считают, что такие классификации вводят потребителей в заблуждение.
Наконец, власти намерены изменить дизайн упаковки табачных изделий, ориентируясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Планируется проработка вопроса о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, где 75% площади будет приходиться на рисунки или фотографии на тему о вреде курения.