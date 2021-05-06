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Правительство допустило запрет жидкостей для электронных сигарет в России

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции, нацеленный на реализацию профилактики курения в стране и снижение спроса на табачную продукцию, сообщается на сайте правительства.

Документ, рассчитанный до 2035 г., включает в себя более 20 мероприятий. Среди них — информирование населения о вреде никотина, реализация корпоративных программ по укреплению здоровья россиян и проработка вопроса о запрете жидкостей для электронных сигарет.

«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет», — сообщили в кабмине.

Кроме того, может быть введен запрет на ранжирование продукции с содержанием табака по уровню содержания в них токсических веществ. В правительстве считают, что такие классификации вводят потребителей в заблуждение.

Наконец, власти намерены изменить дизайн упаковки табачных изделий, ориентируясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Планируется проработка вопроса о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, где 75% площади будет приходиться на рисунки или фотографии на тему о вреде курения.

Ранее по теме: Долю нелегальных сигарет в России оценили почти в 11%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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