ЕК получила требование прекратить «предвзятые заявления» о «Спутнике V»

О направлении письма Бретону с призывом не делать «вводящие в заблуждение комментарии» создатели «Спутника V» сообщили в конце апреля. Они отметили тогда, что вакцина может быть предоставлена Европейскому союзу (ЕС), когда ее утвердит Европейское агентство лекарственных средств, а не к концу этого года, как заявили в Европейской комиссии (ЕК).