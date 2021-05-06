ЕК получила требование прекратить «предвзятые заявления» о «Спутнике V»
Создатели первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили письмо в адрес европейского комиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона с просьбой прекратить предвзятые заявления против их препарата, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Бретона.
«Мы подтверждаем получение письма», — заявил представитель еврокомиссара.
О направлении письма Бретону с призывом не делать «вводящие в заблуждение комментарии» создатели «Спутника V» сообщили в конце апреля. Они отметили тогда, что вакцина может быть предоставлена Европейскому союзу (ЕС), когда ее утвердит Европейское агентство лекарственных средств, а не к концу этого года, как заявили в Европейской комиссии (ЕК).
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах мира с общим населением свыше 3 млрд человек.