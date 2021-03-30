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СМИ сообщили о расколе в ЕС по вопросу российской вакцины

Ведомости

Вопрос поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вызвал раскол среди стран Евросоюза, сообщает Le Monde. По данным источников издания, Еврокомиссия планирует начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках российского препарата.

«Мнения 27 стран-членов ЕС насчет российской вакцины разнятся, что вызывает определенные трения», — пишет Le Monde.

Издание напоминает, что Еврокомиссия еще не начала обсуждение договора о закупках с российской стороной. «Тем не менее несколько европейских источников считают, что это не должно заставить себя долго ждать, потому что несколько стран, прежде всего, Германия, выступают в этом направлении», — сообщает газета.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в Европе нет нужды в российской вакцине: сегодня важнее всего помочь наладить массовое производство компаниям, вакцины которых уже одобрили в Европе. При этом он не исключил помощь России с производством препарата.

В поддержку закупок российской вакцины выступили несколько немецких политиков, прежде всего, в восточных регионах страны. В Италии власти не предприняли никаких официальных шагов для приобретения вакцины, несмотря на интерес ряда регионов. Австрия запустила переговоры на высшем уровне с целью открытия завода по производству «Спутника V» на своей территории.

При этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «Спутник V» «в большей степени инструментом пропаганды и агрессивной дипломатии». А Венгрия, не дожидаясь одобрения европейского регулятора, приняла собственное решение об использовании российского препарата.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 58 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.

Ранее по теме: Германия призвала начать централизованные закупки «Спутника V» для ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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