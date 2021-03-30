СМИ сообщили о расколе в ЕС по вопросу российской вакцины

Издание напоминает, что Еврокомиссия еще не начала обсуждение договора о закупках с российской стороной. «Тем не менее несколько европейских источников считают, что это не должно заставить себя долго ждать, потому что несколько стран, прежде всего, Германия, выступают в этом направлении», — сообщает газета.