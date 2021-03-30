СМИ сообщили о расколе в ЕС по вопросу российской вакцины
Вопрос поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вызвал раскол среди стран Евросоюза, сообщает Le Monde. По данным источников издания, Еврокомиссия планирует начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках российского препарата.
«Мнения 27 стран-членов ЕС насчет российской вакцины разнятся, что вызывает определенные трения», — пишет Le Monde.
Издание напоминает, что Еврокомиссия еще не начала обсуждение договора о закупках с российской стороной. «Тем не менее несколько европейских источников считают, что это не должно заставить себя долго ждать, потому что несколько стран, прежде всего, Германия, выступают в этом направлении», — сообщает газета.
По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в Европе нет нужды в российской вакцине: сегодня важнее всего помочь наладить массовое производство компаниям, вакцины которых уже одобрили в Европе. При этом он не исключил помощь России с производством препарата.
В поддержку закупок российской вакцины выступили несколько немецких политиков, прежде всего, в восточных регионах страны. В Италии власти не предприняли никаких официальных шагов для приобретения вакцины, несмотря на интерес ряда регионов. Австрия запустила переговоры на высшем уровне с целью открытия завода по производству «Спутника V» на своей территории.
При этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «Спутник V» «в большей степени инструментом пропаганды и агрессивной дипломатии». А Венгрия, не дожидаясь одобрения европейского регулятора, приняла собственное решение об использовании российского препарата.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 58 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.