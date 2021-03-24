Германия призвала начать централизованные закупки «Спутника V» для ЕС
Германия призвала Европейскую комиссию (ЕК) инициировать централизованную закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для нужд стран Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на немецкого чиновника. Его имя и должность в заметке не приводятся.
«Мы видим, что комиссия уже начала проработку запуска этого процесса», — сказал чиновник журналистам в Берлине, говоря о централизованных закупках разработанной в России вакцины.
По его словам, ЕК сперва нужно понять, какие страны ЕС заинтересованы в покупке вакцины «Спутник V», после чего она сможет начать переговоры о заключении контракта на поставку препарата с Россией, где будет прописано количество доз. После заключения контракта страны ЕС смогут приобретать дозы вакцины через общеевропейский контракт.
4 марта РФПИ сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V», заявка на регистрацию вакцины в ЕС поступила в агентство в феврале. 22 марта стало известно, что ЕМА в апреле направит в Россию экспертов для проверки предприятий, производящих «Спутник V», а также данных о клинических испытаниях препарата.
Как добавил немецкий чиновник, в это время ЕС может начать проработку вопроса централизованных закупок «Спутника V». «Мы считаем, что этот процесс можно начать сейчас, пока [регуляторная проверка] все еще продолжается. На наш взгляд, было бы правильно начать переговоры прямо сейчас», — отметил он.
При этом, продолжил чиновник, официальные переговоры с Россией по вопросу поставки вакцины еще не начались. Он рассказал, что этот вопрос также предстоит обсудить на политическом уровне внутри самого ЕС.
Некоторые страны выступают против одобрения использования «Спутника V» в Евросоюзе. В частности, в феврале премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что «Спутник V» является «гибридным оружием Москвы», которое нацелено на то, чтобы «расколоть ЕС». В российском посольстве в Литве назвали данное заявление предвзятым.
Несмотря на критику со стороны некоторых европейских политиков, две страны ЕС – Венгрия и Словакия – уже одобрили применение российской вакцины от коронавируса и осуществили закупки препарата при отсутствии одобрения со стороны общеевропейского регулятора.
Politico отмечает, что для того, чтобы заключить предварительное соглашение на поставку «Спутника V» в Евросоюз, заинтересованность в покупке препарата должны изъявить не менее четырех стран ЕС. На прошлой неделе в ЕК сообщили, что переговоры с разработчиками российской вакцины не ведутся.
19 марта Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она допускает закупку российской вакцины от коронавируса на национальном уровне в случае отсутствия общего решения по поставкам на уровне ЕС. При этом позже еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сказал, что в ЕС уже одобрены четыре вакцины от коронавируса, поэтому у него нет необходимости в закупке «Спутника V». До этого Бретон назвал «Спутник V» хорошей вакциной.
Вместе с этим 22 марта пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Одной из тем разговора стала возможность использования вакцины «Спутник V».