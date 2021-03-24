Германия призвала начать централизованные закупки «Спутника V» для ЕС

19 марта Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она допускает закупку российской вакцины от коронавируса на национальном уровне в случае отсутствия общего решения по поставкам на уровне ЕС. При этом позже еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сказал, что в ЕС уже одобрены четыре вакцины от коронавируса, поэтому у него нет необходимости в закупке «Спутника V». До этого Бретон назвал «Спутник V» хорошей вакциной.