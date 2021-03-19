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Меркель не исключила закупку Германией вакцины «Спутник V»

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне в случае отсутствия общего решения по поставкам на уровне ЕС, передает ТАСС.

«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)», — сказала Меркель на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов, отметив, что она бы предпочла европейские закупки.

«Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — добавила канцлер. — «Это возможно, и это мы тогда сделаем».

15 марта в Еврокомиссии заявили, что сейчас не ведут переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по возможной централизованной закупке препарата для ЕС. Ранее о том, что страны ЕС планируют начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с ее разработчиком, сообщил Reuters со ссылкой на источник. По его словам, для начала переговоров нужно получить запросы от четырех стран.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в более чем 50 странах мира. Она разработана в Научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.

Ранее по теме: В ЕК заявили об отсутствии переговоров по закупке вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных