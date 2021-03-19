Меркель не исключила закупку Германией вакцины «Спутник V»

15 марта в Еврокомиссии заявили, что сейчас не ведут переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по возможной централизованной закупке препарата для ЕС. Ранее о том, что страны ЕС планируют начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с ее разработчиком, сообщил Reuters со ссылкой на источник. По его словам, для начала переговоров нужно получить запросы от четырех стран.