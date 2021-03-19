Меркель не исключила закупку Германией вакцины «Спутник V»
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне в случае отсутствия общего решения по поставкам на уровне ЕС, передает ТАСС.
«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)», — сказала Меркель на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов, отметив, что она бы предпочла европейские закупки.
«Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — добавила канцлер. — «Это возможно, и это мы тогда сделаем».
15 марта в Еврокомиссии заявили, что сейчас не ведут переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по возможной централизованной закупке препарата для ЕС. Ранее о том, что страны ЕС планируют начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с ее разработчиком, сообщил Reuters со ссылкой на источник. По его словам, для начала переговоров нужно получить запросы от четырех стран.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в более чем 50 странах мира. Она разработана в Научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.