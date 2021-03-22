Еврокомиссар заявил об отсутствии необходимости в «Спутнике V» в ЕС

По его словам, в Евросоюзе в приоритете вакцины, которые производятся на его территории. Бретон добавил, что у России есть проблемы с производством препарата. «Если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии», — добавил Бретон. С марта по июнь ЕС получит 300-350 млн доз вакцин от коронавируса и предположительно, к 14 июля союз сможет достичь коллективного иммунитета к вирусу.