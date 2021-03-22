Еврокомиссар заявил об отсутствии необходимости в «Спутнике V» в ЕС
Медицинский регулятор Евросоюза одобрил четыре вакцины от коронавируса, поэтому Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V», заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1.
«Поскольку мы – континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V" и другие препараты. Необходимо, чтобы эти (одобренные в ЕС вакцины – ред.) производились массово и массово же применялись», — сказал Бретон.
По его словам, в Евросоюзе в приоритете вакцины, которые производятся на его территории. Бретон добавил, что у России есть проблемы с производством препарата. «Если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии», — добавил Бретон. С марта по июнь ЕС получит 300-350 млн доз вакцин от коронавируса и предположительно, к 14 июля союз сможет достичь коллективного иммунитета к вирусу.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что фонд заключил соглашения в компаниями Италии, Франции, Германии и Испании для запуска производства «Спутника V».
15 марта в Еврокомиссии заявили, что сейчас не ведут переговоры с разработчиком «Спутник V» по возможной централизованной закупке препарата для ЕС. Ранее о том, что страны ЕС планируют начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с ее разработчиком, сообщил Reuters со ссылкой на источник. По его словам, для начала переговоров нужно получить запросы от четырех стран.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «Спутник V» зарегистрировали более 50 стран мира.