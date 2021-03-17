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Еврокомиссар назвал «Спутник V» хорошей вакциной

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является хорошим препаратом, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции.

«Среди вакцин-кандидатов (на применение в ЕС – прим. ТАСС), конечно, есть "Спутник V". Это, безусловно, хорошая вакцина, русские – довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», – сказал Бретон (цитата по ТАСС).

Однако, по его словам, в России «есть сложности» с производством этой вакцины, «и мы видим много запросов на использование промышленности в Европе для ее производства». «Сейчас почти все наши заводы заняты производством вакцин по нашим контрактам, но по мере возможности мы, конечно, могли бы помочь», – отметил он.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал, что страны ЕС планируют начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» с ее разработчиком. Представитель Еврокомиссии тогда пояснил, что ЕК не ведет переговоры о возможной централизованной закупке препарата для ЕС. В Евросоюзе уже зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «Спутник V» зарегистрировали более 50 стран мира.

Ранее по теме: Глава комитета по вакцинации Германии назвал «Спутник V» хорошим препаратом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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