Еврокомиссар назвал «Спутник V» хорошей вакциной

Однако, по его словам, в России «есть сложности» с производством этой вакцины, «и мы видим много запросов на использование промышленности в Европе для ее производства». «Сейчас почти все наши заводы заняты производством вакцин по нашим контрактам, но по мере возможности мы, конечно, могли бы помочь», – отметил он.