Еврокомиссар назвал «Спутник V» хорошей вакциной
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является хорошим препаратом, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции.
«Среди вакцин-кандидатов (на применение в ЕС – прим. ТАСС), конечно, есть "Спутник V". Это, безусловно, хорошая вакцина, русские – довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», – сказал Бретон (цитата по ТАСС).
Однако, по его словам, в России «есть сложности» с производством этой вакцины, «и мы видим много запросов на использование промышленности в Европе для ее производства». «Сейчас почти все наши заводы заняты производством вакцин по нашим контрактам, но по мере возможности мы, конечно, могли бы помочь», – отметил он.
Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал, что страны ЕС планируют начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» с ее разработчиком. Представитель Еврокомиссии тогда пояснил, что ЕК не ведет переговоры о возможной централизованной закупке препарата для ЕС. В Евросоюзе уже зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «Спутник V» зарегистрировали более 50 стран мира.