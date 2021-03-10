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Глава комитета по вакцинации Германии назвал «Спутник V» хорошим препаратом

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является хорошим препаратом, однажды его одобрят в Европейском союзе, заявил председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха в Германии Томас Мертенс в интервью Rheinischen Post.

«Это хорошая вакцина, которую, вероятно, в какой-то момент одобрят в ЕС. Российские исследователи имеют богатый опыт с вакцинами», – сказал Мертенс (цитата по «РИА Новости»).

Ранее председатель управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе заявила, что одобрение «Спутника V» в ЕС сравнимо с «русской рулеткой», и рекомендовала не выдавать разрешение на экстренное применение препарата, сославшись на недостаток данных о нем. Позже в агентстве сообщили, что Виртумер-Хохе сожалеет, что ее слова были неправильно поняты. Там добавили, что EMA изучает российскую вакцину в рамках процедуры ее допуска на европейский рынок. 

«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина зарегистрирована в 48 странах мира.

Ранее по теме: В Австрии объяснили высказывание главы EMA о вакцине «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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