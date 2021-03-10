Глава комитета по вакцинации Германии назвал «Спутник V» хорошим препаратом
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является хорошим препаратом, однажды его одобрят в Европейском союзе, заявил председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха в Германии Томас Мертенс в интервью Rheinischen Post.
«Это хорошая вакцина, которую, вероятно, в какой-то момент одобрят в ЕС. Российские исследователи имеют богатый опыт с вакцинами», – сказал Мертенс (цитата по «РИА Новости»).
Ранее председатель управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе заявила, что одобрение «Спутника V» в ЕС сравнимо с «русской рулеткой», и рекомендовала не выдавать разрешение на экстренное применение препарата, сославшись на недостаток данных о нем. Позже в агентстве сообщили, что Виртумер-Хохе сожалеет, что ее слова были неправильно поняты. Там добавили, что EMA изучает российскую вакцину в рамках процедуры ее допуска на европейский рынок.
«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина зарегистрирована в 48 странах мира.