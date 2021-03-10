Глава комитета по вакцинации Германии назвал «Спутник V» хорошим препаратом

Ранее председатель управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе заявила, что одобрение «Спутника V» в ЕС сравнимо с «русской рулеткой», и рекомендовала не выдавать разрешение на экстренное применение препарата, сославшись на недостаток данных о нем. Позже в агентстве сообщили, что Виртумер-Хохе сожалеет, что ее слова были неправильно поняты. Там добавили, что EMA изучает российскую вакцину в рамках процедуры ее допуска на европейский рынок.