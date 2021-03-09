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В Австрии объяснили высказывание главы EMA о вакцине «Спутник V»

Ведомости

Руководитель подразделения по надзору за рынком медикаментов Австрийского агентства здравоохранения и безопасности питания и председатель управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе сожалеет, что ее высказывание о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» было неправильно понято, заявили в агентстве.

«Госпожа Виртумер-Хохе сожалеет о том, что ее высказывание было понято противоречиво», — сказали там. «Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой «русская рулетка» в телепрограмме «В центре» касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным», — разъяснили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В агентстве подчеркнули, что заявление Виртумер-Хохе «не относилось к безопасности, качеству и эффективности» российского препарата. Там добавили, что сейчас EMA изучает «Спутник V» в рамках процедуры его допуска на европейский рынок. 

Ранее Виртумер-Хохе в эфире телеканала ORF заявила, что одобрение «Спутника V» в ЕС сравнимо с «русской рулеткой». Она рекомендовала не выдавать разрешение на экстренное применение препарата, сославшись на недостаток данных о нем.

В ответ на это создатели «Спутника V» потребовали публичных извинений. Они заявили, что подобные комментарии «вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА». Кроме того, разработчики добавили, что агентство не допускало подобных заявлений в адрес какой-либо другой вакцины, и подчеркнули, что подобные слова неуместны и подрывают доверие к EMA.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал высказывание Виртумер-Хохе досадным и некорректным. Он отметил, что процесс вакцинации российским препаратом, проходящий во многих странах мира, демонстрирует его востребованность и популярность.

«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, его эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат одобрили в 45 странах мира.

Ранее по теме: Песков назвал некорректным критичное заявление регулятора ЕС о «Спутнике V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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