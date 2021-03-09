В Австрии объяснили высказывание главы EMA о вакцине «Спутник V»

«Госпожа Виртумер-Хохе сожалеет о том, что ее высказывание было понято противоречиво», — сказали там. «Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой «русская рулетка» в телепрограмме «В центре» касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным», — разъяснили в ведомстве (цитата по ТАСС).