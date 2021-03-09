Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС
Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая ранее сравнила перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии с «русской рулеткой».
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter вакцины.
Также создатели «Спутника V» отметили, что агентство не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине и заявили, что подобные слова неуместны, а также подрывают доверие к EMA.
Ранее Криста Виртумер-Хохе в эфире телеканала ORF сравнила одобрение «Спутника V» с «русской рулеткой». Председатель EMA рекомендовала не выдавать разрешение на экстренное использование вакцины, сославшись на недостаток данных о препарате.
Вакцина «Спутник V», разработанная в Научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат одобрили в 45 странах мира.