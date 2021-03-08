Евросоюз подготовил проект о введении COVID-паспортов

17 марта Еврокомиссия (ЕК) представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе (ЕС). Об этом на брифинге 8 марта заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. По его словам, документ «не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». О том, как новый документ будут применять на практике, страны ЕС договорятся позже, отметил Мамер.