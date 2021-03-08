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Евросоюз подготовил проект о введении COVID-паспортов

Но как их применять, еще не решено
Глеб Мишутин
Пока не ясно, какие преимущества COVID-паспорт Евросоюза предоставит для путешественников /Максим Стулов / Ведомости

17 марта Еврокомиссия (ЕК) представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе (ЕС). Об этом на брифинге 8 марта заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. По его словам, документ «не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». О том, как новый документ будут применять на практике, страны ЕС договорятся позже, отметил Мамер.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Брюсселю понадобится не менее трех месяцев, чтобы выработать концепцию и согласовать возникающие в этой сфере вопросы. 3 марта агентство Bloomberg отмечало, что государства ЕС не смогут быстро договориться о «зеленых пропусках», что грозит срывом туристического сезона 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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