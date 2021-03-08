Евросоюз подготовил проект о введении COVID-паспортов

Евросоюз подготовил проект о введении COVID-паспортовНо как их применять, еще не решено
17 марта Еврокомиссия (ЕК) представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе (ЕС). Об этом на брифинге 8 марта заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. По его словам, документ «не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». О том, как новый документ будут применять на практике, страны ЕС договорятся позже, отметил Мамер.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Брюсселю понадобится не менее трех месяцев, чтобы выработать концепцию и согласовать возникающие в этой сфере вопросы. 3 марта агентство Bloomberg отмечало, что государства ЕС не смогут быстро договориться о «зеленых пропусках», что грозит срывом туристического сезона 2021 г.
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