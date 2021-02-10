COVID-паспорта становятся реальностью

В столице Дании прошли масштабные протесты против коронавирусных ограничений и анонсированных в ЕС планов введения COVID-паспортов. Это случилось: коронавирус начинает менять не только человеческие привычки, но и фундаментальные человеческие законы. Власть начинает пользоваться эпидемиологическими ограничениями не только для борьбы с эпидемией, но и для регулирования степени и самой сути конституционных или неотъемлемых прав людей. Прав, имманентных человеку с рождения, будь то право на свободу слова, собраний и передвижения. А человек и человечество пытаются этому противостоять. Потому что уже очевидно и не невероятно – на очереди окончательная формализация правового ковидного регулирования, которая будет достигнута введением COVID-паспортов единого образца на всей территории планеты.