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COVID-паспорта становятся реальностью

Вопрос, кто первым возьмет на себя политическую ответственность за создание новой системы правовых ограничений
Константин Добрынин , старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper
Сергей Карпухин / ТАСС

В столице Дании прошли масштабные протесты против коронавирусных ограничений и анонсированных в ЕС планов введения COVID-паспортов. Это случилось: коронавирус начинает менять не только человеческие привычки, но и фундаментальные человеческие законы. Власть начинает пользоваться эпидемиологическими ограничениями не только для борьбы с эпидемией, но и для регулирования степени и самой сути конституционных или неотъемлемых прав людей. Прав, имманентных человеку с рождения, будь то право на свободу слова, собраний и передвижения. А человек и человечество пытаются этому противостоять. Потому что уже очевидно и не невероятно – на очереди окончательная формализация правового ковидного регулирования, которая будет достигнута введением COVID-паспортов единого образца на всей территории планеты.

А ведь всего каких-то полгода назад об этом рассуждали как о футуристическом прогнозе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных