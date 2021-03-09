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Песков назвал некорректным критичное заявление регулятора ЕС о «Спутнике V»

Ведомости

В Кремле считают досадным и некорректным заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей экстренное одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с «русской рулеткой». Об заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным. РФПИ уже выступил с определенными заявлениями на этот счет, предприняли определенные действия. Мы же считаем это заявление как минимум некорректным. Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации во многих странах мира этим препаратом показывает востребованность этого препарата и популярность», — сказал он.

Ранее сегодня на заявление Виртумер-Хохе о «Спутнике V», сделанное в эфире телеканала ORF и мотивированное недостатком данных о препарате, прокомментировали создатели лекарства. Они потребовали публичных извинений, подчеркнув, что подобные комментарии «вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА». Кроме того, разработчики добавили, что агентство не допускало подобных заявлений в адрес какой-либо другой вакцины, и подчеркнули, что подобные слова неуместны и подрывают доверие к EMA.

9 февраля EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V», а 4 марта начало экспертизу регистрационного досье препарата. Сегодня стало известно, что в Италии впервые в ЕС начнут производство вакцины.

«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, его эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат одобрили в 45 странах мира.

Ранее по теме: Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных