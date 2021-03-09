Песков назвал некорректным критичное заявление регулятора ЕС о «Спутнике V»

«Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным. РФПИ уже выступил с определенными заявлениями на этот счет, предприняли определенные действия. Мы же считаем это заявление как минимум некорректным. Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации во многих странах мира этим препаратом показывает востребованность этого препарата и популярность», — сказал он.