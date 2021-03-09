Первая страна ЕС начнет производство вакцины «Спутник V»
В Италии начнут производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Такое соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech, сообщает пресс-служба итало-российской торговой палаты.
«Местное производство должно запуститься в июне 2021 г. Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства препарата. Предусматривается производство 10 млн доз до конца года», — говорится в сообщении торговой палаты.
При этом гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью итальянскому телеканалу Rai3 заявил, что сроки начала производства российского препарата в Италии зависят от одобрения итальянских регулирующих органов, приводит его слова агентство Bloomberg.
4 марта РФПИ сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее, 9 февраля, фонд рассказал, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V».
«Спутник V» уже одобрен для использования двумя странами ЕС — Венгрией и Словакией. В целом вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах мира с общим населением более 1,1 млрд человек.