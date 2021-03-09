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Первая страна ЕС начнет производство вакцины «Спутник V»

Ведомости

В Италии начнут производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Такое соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech, сообщает пресс-служба итало-российской торговой палаты.

«Местное производство должно запуститься в июне 2021 г. Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства препарата. Предусматривается производство 10 млн доз до конца года», — говорится в сообщении торговой палаты.

При этом гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью итальянскому телеканалу Rai3 заявил, что сроки начала производства российского препарата в Италии зависят от одобрения итальянских регулирующих органов, приводит его слова агентство Bloomberg.

4 марта РФПИ сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее, 9 февраля, фонд рассказал, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V».

«Спутник V» уже одобрен для использования двумя странами ЕС — Венгрией и Словакией. В целом вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах мира с общим населением более 1,1 млрд человек.

Ранее по теме: Вакцина «Спутник V» стала второй в мире по количеству одобривших ее стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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