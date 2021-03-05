Вакцина «Спутник V» стала второй в мире по количеству одобривших ее стран
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в 45 странах мира, этот показатель является вторым среди аналогичных препаратов, следует из публикации разработчиков вакцины в Twitter.
«Спутник V» сейчас вторая по популярности вакцина от коронавируса в мире по числу одобрений регуляторов», — сообщили разработчики препарата.
#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021
Первое место занимает препарат британско-шведской компании AstraZeneca.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.
Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.