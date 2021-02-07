Посольство прокомментировало слова премьера Литвы о «Спутнике V»
Посольство России в Литве считает предвзятым заявление премьера республики Ингриды Шимоните о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является гибридным оружием Москвы.
«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутник V", признанные на международном уровне, говорят сами за себя», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
В посольстве также обратили внимание на то, что в России, в отличие от Литвы, уже идет массовая вакцинация от коронавируса.
Накануне литовский премьер заявила, что президент России Владимир Путин предлагает препарат миру как «еще одно гибридное оружие, призванное разделять и править».
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.