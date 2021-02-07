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Посольство прокомментировало слова премьера Литвы о «Спутнике V»

Ведомости

Посольство России в Литве считает предвзятым заявление премьера республики Ингриды Шимоните о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является гибридным оружием Москвы.

«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутник V", признанные на международном уровне, говорят сами за себя», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В посольстве также обратили внимание на то, что в России, в отличие от Литвы, уже идет массовая вакцинация от коронавируса.

Накануне литовский премьер заявила, что президент России Владимир Путин предлагает препарат миру как «еще одно гибридное оружие, призванное разделять и править».

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.

 

«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.

Ранее по теме: РФПИ ожидает, что к концу следующей недели «Спутник V» зарегистрируют в 25 странах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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