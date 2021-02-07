РФПИ ожидает, что к концу следующей недели «Спутник V» зарегистрируют в 25 странах
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ожидают, что вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрируют в 25 странах к концу следующей недели, рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».
«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — цитирует его ТАСС.
Дмитриев уточнил, что на данный момент препарат одобрен регуляторами 19 государств.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.
Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эта публикация дала возможность Европе больше узнать о российском препарате. Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что вакцина может получить сертификацию в ЕС.
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.