ЕС направит в Россию экспертов для проверки данных по «Спутнику V»
Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) приедут в Россию в апреле для проверки информации о клинических испытаниях и производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери в эфире телеканала Rai3.
Он рассказал, что регулятор проводит циклическую проверку в отношении вакцины. «В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге»», — добавил Кавалери (цитата по «РИА Новости»). По его словам, такую же проверку проходят вакцины немецкой компании Curevac и американской компании Novavax.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что EMA одобрил применение в ЕС четырех вакцин от коронавируса, поэтому союзу не нужен «Спутник V» и другие вакцины.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «Спутник V» зарегистрировали более 50 стран мира.