ЕС направит в Россию экспертов для проверки данных по «Спутнику V»

Он рассказал, что регулятор проводит циклическую проверку в отношении вакцины. «В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге»», — добавил Кавалери (цитата по «РИА Новости»). По его словам, такую же проверку проходят вакцины немецкой компании Curevac и американской компании Novavax.