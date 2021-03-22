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ЕС направит в Россию экспертов для проверки данных по «Спутнику V»

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Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) приедут в Россию в апреле для проверки информации о клинических испытаниях и производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери в эфире телеканала Rai3.

Он рассказал, что регулятор проводит циклическую проверку в отношении вакцины. «В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге»», — добавил Кавалери (цитата по «РИА Новости»). По его словам, такую же проверку проходят вакцины немецкой компании Curevac и американской компании Novavax.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что EMA одобрил применение в ЕС четырех вакцин от коронавируса, поэтому союзу не нужен «Спутник V» и другие вакцины.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «Спутник V» зарегистрировали более 50 стран мира.

Ранее по теме: Пять вопросов о вакцине против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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