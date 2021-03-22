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Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования «Спутника V»

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил возможности использования российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Диалог состоялся в связи с предстоящим 25–26 марта обсуждением этого вопроса на заседании Евросовета.

В разговоре с Мишелем Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-европейских связей и подчеркнул готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с ЕС с условием, что будет проявлена встречная заинтересованность, отметили в пресс-службе.

Кроме того, стороны обсудили политическое урегулирование внутриукраинского конфликта и ситуация в Белоруссии.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже одобрило четыре вакцины от коронавируса, поэтому ЕС не нуждается в «Спутнике V». Как сообщал Reuters со ссылкой на источник сообщал, страны ЕС планируют начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» с ее разработчиком. При этом представитель Еврокомиссии сказал, что ЕК не ведет переговоры о возможной централизованной закупке препарата для ЕС. 

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее уже зарегистрировали более 50 стран мира. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Ранее по теме: Разработчики «Спутника V» назвали предвзятым заявление еврокомиссара о вакцине
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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