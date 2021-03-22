Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования «Спутника V»

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже одобрило четыре вакцины от коронавируса, поэтому ЕС не нуждается в «Спутнике V». Как сообщал Reuters со ссылкой на источник сообщал, страны ЕС планируют начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» с ее разработчиком. При этом представитель Еврокомиссии сказал, что ЕК не ведет переговоры о возможной централизованной закупке препарата для ЕС.