Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования «Спутника V»
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил возможности использования российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Диалог состоялся в связи с предстоящим 25–26 марта обсуждением этого вопроса на заседании Евросовета.
В разговоре с Мишелем Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-европейских связей и подчеркнул готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с ЕС с условием, что будет проявлена встречная заинтересованность, отметили в пресс-службе.
Кроме того, стороны обсудили политическое урегулирование внутриукраинского конфликта и ситуация в Белоруссии.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже одобрило четыре вакцины от коронавируса, поэтому ЕС не нуждается в «Спутнике V». Как сообщал Reuters со ссылкой на источник сообщал, страны ЕС планируют начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» с ее разработчиком. При этом представитель Еврокомиссии сказал, что ЕК не ведет переговоры о возможной централизованной закупке препарата для ЕС.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее уже зарегистрировали более 50 стран мира. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.