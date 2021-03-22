Разработчики «Спутника V» назвали предвзятым заявление еврокомиссара о вакцине
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон демонстрирует предвзятое отношение к вакцине от коронавируса «Спутник V», потому что она разработана в России, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее Бретон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже одобрило четыре вакцины от коронавируса, поэтому ЕС не нуждается в «Спутнике V».
«Еврокомиссар Тьерри Бретон находится в совершенном предубеждении в отношение вакцины «Спутник V» просто потому, что вакцина – российская. Он игнорирует тот факт, что безопасность и эффективность «Спутника V» выше, чем у некоторых других вакцин, одобренных в Евросоюзе», — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что подобные комментарии оказывают давление на процесс одобрения препарата в ЕС. «Если это официальная позиция ЕС, пожалуйста, уведомьте нас, что бессмысленно добиваться одобрения EMA из-за ваших политических предубеждений. Мы продолжим спасать жизни в других странах», — отметили разработчики вакцины.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «Спутник V» зарегистрировали более 50 стран мира.