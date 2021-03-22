Разработчики «Спутника V» назвали предвзятым заявление еврокомиссара о вакцине

«Еврокомиссар Тьерри Бретон находится в совершенном предубеждении в отношение вакцины «Спутник V» просто потому, что вакцина – российская. Он игнорирует тот факт, что безопасность и эффективность «Спутника V» выше, чем у некоторых других вакцин, одобренных в Евросоюзе», — говорится в сообщении.