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Разработчики «Спутника V» назвали предвзятым заявление еврокомиссара о вакцине

Ведомости

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон демонстрирует предвзятое отношение к вакцине от коронавируса «Спутник V», потому что она разработана в России, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее Бретон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже одобрило четыре вакцины от коронавируса, поэтому ЕС не нуждается в «Спутнике V».

«Еврокомиссар Тьерри Бретон находится в совершенном предубеждении в отношение вакцины «Спутник V» просто потому, что вакцина – российская. Он игнорирует тот факт, что безопасность и эффективность «Спутника V» выше, чем у некоторых других вакцин, одобренных в Евросоюзе», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что подобные комментарии оказывают давление на процесс одобрения препарата в ЕС. «Если это официальная позиция ЕС, пожалуйста, уведомьте нас, что бессмысленно добиваться одобрения EMA из-за ваших политических предубеждений. Мы продолжим спасать жизни в других странах», — отметили разработчики вакцины.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «Спутник V» зарегистрировали более 50 стран мира.

Ранее по теме: Еврокомиссар заявил об отсутствии необходимости в «Спутнике V» в ЕС
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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