Умер народный артист России Владимир Качан
Народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.
«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса», — сказал Райхельгауз.
Владимир Качан родился 18 мая 1947 г. в Уссурийске. Окончил Театральное училище им. Щукина. Работал в Московском театре юного зрителя, Театре на Малой Бронной, Московском драматическом театре им. Станиславского. В 1991 г. стал актером театра «Школа современной пьесы».
Артист снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Когда я стану великаном», «Всем – спасибо!..», «Время собирать камни». Также писал музыку и книги. В 2004 г. Качан был удостоен звания народный артист Российской Федерации.