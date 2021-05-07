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Умер народный артист России Владимир Качан

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Народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.

«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса», — сказал Райхельгауз.

Владимир Качан родился 18 мая 1947 г. в Уссурийске. Окончил Театральное училище им. Щукина. Работал в Московском театре юного зрителя, Театре на Малой Бронной, Московском драматическом театре им. Станиславского. В 1991 г. стал актером театра «Школа современной пьесы».

Артист снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Когда я стану великаном», «Всем – спасибо!..», «Время собирать камни». Также писал музыку и книги. В 2004 г. Качан был удостоен звания народный артист Российской Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных