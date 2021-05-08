Казахстан отменил мероприятия в День Победы из-за коронавируса

В России из-за коронавируса акция «Бессмертный полк» была переведена в режим онлайн. Трансляция шествия пройдет 9 мая. При этом в Москве состоится традиционный парад победы на Красной площади. Впервые в параде поучаствует расчет военной полиции из Центрального военного округа. В генеральной репетиции, которая прошла 7 мая, было задействовано свыше 12 000 военнослужащих.