Казахстан отменил мероприятия в День Победы из-за коронавируса
«В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы», — написал Уали.
Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в День Победы обратится к жителям страны с поздравлением, а всем ветеранам ВОВ оказана материальная помощь.
В России из-за коронавируса акция «Бессмертный полк» была переведена в режим онлайн. Трансляция шествия пройдет 9 мая. При этом в Москве состоится традиционный парад победы на Красной площади. Впервые в параде поучаствует расчет военной полиции из Центрального военного округа. В генеральной репетиции, которая прошла 7 мая, было задействовано свыше 12 000 военнослужащих.