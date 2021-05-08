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Казахстан отменил мероприятия в День Победы из-за коронавируса

Ведомости

Казахстан отменил проведение в 2021 г. торжественных мероприятий, посвященных празднованию очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента страны Берик Уали.

«В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы», — написал Уали.

Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в День Победы обратится к жителям страны с поздравлением, а всем ветеранам ВОВ оказана материальная помощь.

В России из-за коронавируса акция «Бессмертный полк» была переведена в режим онлайн. Трансляция шествия пройдет 9 мая. При этом в Москве состоится традиционный парад победы на Красной площади. Впервые в параде поучаствует расчет военной полиции из Центрального военного округа. В генеральной репетиции, которая прошла 7 мая, было задействовано свыше 12 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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