В России выявили 8329 новых случаев коронавируса за сутки
В течение последних суток коронавирус выявили у 8329 жителей России, следует из статистики оперативного штаба на 8 мая. За последние сутки в России полностью выздоровели 8255 человек. Умерли за сутки 370 россиян. 7 мая показатель впервые с 3 мая превысил порог в 8000 случаев, накануне смертность составила 376 человек.
Общее число жителей страны, у которых за время пандемии подтвердился COVID-19, достигло 4 871 843. Из них 112 992 погибли, выздоровели 4 488 615 человек.
В Москве за сутки коронавирус выявили у 2765 граждан, 57 человек скончались. Выздоровели за сутки 2842 человека. Всего число людей в Москве, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 006 542.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по количеству жителей с выявленным за все время коронавирусом. Лидером здесь являются США — 32,6 млн случаев. За ними следуют Индия (21,5 млн), Бразилия (15 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5 млн). Всего в мире за время пандемии COVID-19 обнаружили у 156 млн человек. Из них свыше 3,2 млн умерли.