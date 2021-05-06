Путин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом благодаря нерабочим дням в мае
Решение о нерабочих днях между майскими праздниками было оправданным, заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», — сказал Путин. В то же время глава государства отметил негативные тенденции в борьбе с пандемией, которые нужно «скорректировать».
«А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — сказал Путин.
По словам Голиковой, наибольший прирост заболеваемости зафиксирован к майским праздникам в Москве и Санкт-Петербурге, однако это, по ее словам, было ожидаемо, и в целом ситуация в стране стабильна. Голикова уточнила, что заболеваемость стабилизировалась — в 49, а в четырех регионах находится в стадии «некоторого роста». При этом в 32 регионах заболеваемость снижается.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.
Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах. Кроме того, школьников и студентов также отпустили на каникулы между праздниками.
По данным оперштаба на 6 мая, за последние 24 часа коронавирус выявили у 7639 жителей России. Это минимальный показатель с 26 сентября прошлого года. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 4 855 128 жителей страны.