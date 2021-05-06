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Путин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом благодаря нерабочим дням в мае

Ведомости

Решение о нерабочих днях между майскими праздниками было оправданным, заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», — сказал Путин. В то же время глава государства отметил негативные тенденции в борьбе с пандемией, которые нужно «скорректировать».

«А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — сказал Путин.

По словам Голиковой, наибольший прирост заболеваемости зафиксирован к майским праздникам в Москве и Санкт-Петербурге, однако это, по ее словам, было ожидаемо, и в целом ситуация в стране стабильна. Голикова уточнила, что заболеваемость стабилизировалась — в 49, а в четырех регионах находится в стадии «некоторого роста». При этом в 32 регионах заболеваемость снижается.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.

Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах. Кроме того, школьников и студентов также отпустили на каникулы между праздниками.

По данным оперштаба на 6 мая, за последние 24 часа коронавирус выявили у 7639 жителей России. Это минимальный показатель с 26 сентября прошлого года. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 4 855 128 жителей страны.

Ранее по теме: Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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