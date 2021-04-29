Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи

«Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе», – сказала Попова журналистам (цитата по ТАСС). Также, по ее словам, необходимо отменить все запланированные массовые мероприятия. Выполнение этих рекомендаций позволит снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией через 10-14 дней.