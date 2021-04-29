Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса.
«Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе», – сказала Попова журналистам (цитата по ТАСС). Также, по ее словам, необходимо отменить все запланированные массовые мероприятия. Выполнение этих рекомендаций позволит снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией через 10-14 дней.
Глава ведомства отметила, что ситуация с коронавирусом в России находится в «достаточно хрупком» равновесии. «Главное сегодня – не почувствовать ветер свободы, его нет», – подчеркнула она. Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому Роспотребнадзор прогнозирует возможное осложнение ситуации осенью, добавила Попова.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.