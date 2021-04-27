Пятая часть россиян поменяла планы на майские после их продления
По данным аналитиков, 70% не изменили свои планы после продления выходных. До указа президента работать в праздники собирались 17% опрошенных – показатель стал максимальным с 2012 г. После подписания указа планируют работать во время выходных 13% россиян.
55% респондентов планируют провести майские праздники дома, 13% — на даче или в деревне. 7% опрошенных хотят отдохнуть на природе, 3% планируют путешествовать по России, 1% — поедут в гости. Поездку за границу никто из опрошенных не запланировал.
23 апреля Путин подписал указ об объявлении нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. В президентском указе нет уточнения о работе предприятий с ненормированным графиком, однако сказано, что органы публичной власти и прочие организации должны будут определить число работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций.