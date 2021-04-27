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Пятая часть россиян поменяла планы на майские после их продления

Ведомости

18% россиян поменяли планы на майские праздники после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении количества нерабочих дней до десяти, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

По данным аналитиков, 70% не изменили свои планы после продления выходных. До указа президента работать в праздники собирались 17% опрошенных – показатель стал максимальным с 2012 г. После подписания указа планируют работать во время выходных 13% россиян.

55% респондентов планируют провести майские праздники дома, 13% — на даче или в деревне. 7% опрошенных хотят отдохнуть на природе, 3% планируют путешествовать по России, 1% — поедут в гости. Поездку за границу никто из опрошенных не запланировал.

23 апреля Путин подписал указ об объявлении нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. В президентском указе нет уточнения о работе предприятий с ненормированным графиком, однако сказано, что органы публичной власти и прочие организации должны будут определить число работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций.

Ранее по теме: Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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