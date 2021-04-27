Пятая часть россиян поменяла планы на майские после их продления

23 апреля Путин подписал указ об объявлении нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. В президентском указе нет уточнения о работе предприятий с ненормированным графиком, однако сказано, что органы публичной власти и прочие организации должны будут определить число работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций.