На Камчатке пропал вертолёт Ми-8
На Камчатке не вышел на связь в установленное время коммерческий вертолёт Ми-8. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным агентства, на борту находятся два человека. На данный момент по маршруту полета Ми-8 организованы поиски.
В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили агентству, что вертолет летел из города Елизово в сторону реки Островной.
«В районе озера Котельникова должен был выйти на связь, но не вышел. Реагирует региональная поисково-спасательная база, они по пути следования летят. В готовности спасатели МЧС, вертолет Ми-8», — сказал представитель ведомства.