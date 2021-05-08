Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с Днем Победы

В 2021 г. в мире отмечается 76-я годовщина окончания Второй мировой войны. В России 9 мая пройдет парад Победы на Красной площади в Москве. В параде примут участие более 12 500 человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.