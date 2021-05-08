Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», — приводятся слова президента в сообщении.
В 2021 г. в мире отмечается 76-я годовщина окончания Второй мировой войны. В России 9 мая пройдет парад Победы на Красной площади в Москве. В параде примут участие более 12 500 человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.