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В Кремле увидели риск для воздушной части парада из-за погоды

Ведомости

Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Погода может повлиять на воздушную часть парада», — сказал Песков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил агентству, что в субботу и воскресенье в Москве выпадет до двух третей месячной нормы осадков.

«В течение 8 мая на Москву может пролиться до 28 мм осадков, а в ночь на 9 мая — еще до 6-7 мм, что в сумме составляет 35 мм, или 68% месячной нормы, то есть за сутки — это 2/3 объема влаги всего мая», — спрогнозировал синоптик.

9 мая пройдет парад Победы на Красной площади в Москве. В параде примут участие более 12 500 человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники. Планировалось, что в параде примут участие 76 летательных аппаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных