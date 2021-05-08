В Кремле увидели риск для воздушной части парада из-за погоды

«В течение 8 мая на Москву может пролиться до 28 мм осадков, а в ночь на 9 мая — еще до 6-7 мм, что в сумме составляет 35 мм, или 68% месячной нормы, то есть за сутки — это 2/3 объема влаги всего мая», — спрогнозировал синоптик.