В Кремле увидели риск для воздушной части парада из-за погоды
Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Погода может повлиять на воздушную часть парада», — сказал Песков.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил агентству, что в субботу и воскресенье в Москве выпадет до двух третей месячной нормы осадков.
«В течение 8 мая на Москву может пролиться до 28 мм осадков, а в ночь на 9 мая — еще до 6-7 мм, что в сумме составляет 35 мм, или 68% месячной нормы, то есть за сутки — это 2/3 объема влаги всего мая», — спрогнозировал синоптик.
9 мая пройдет парад Победы на Красной площади в Москве. В параде примут участие более 12 500 человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники. Планировалось, что в параде примут участие 76 летательных аппаратов.