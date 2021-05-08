Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Christie's сообщил о рекордной сумме продажи рисунка Леонардо да Винчи

Ведомости

Аукционный дом Christie's может продать рисунок Леонардо да Винчи «Голова медведя» за $16,7 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя аукционного дома.

Это может стать рекордной суммой за рисунок да Винчи, заявили в Christie’s. Предыдущий рекорд был установлен в ходе продажи рисунка да Винчи «Лошадь и всадник» в 2001 г. более чем за 8 млн фунтов.

Рисунок «Голова медведя» имеет размер 7 кв. см, он нанесен на розово-бежевую бумагу. Аукционный дом сообщает, что это «один из менее чем восьми сохранившихся рисунков Леонардо, которые все еще находятся в частных руках за пределами Британской королевской коллекции и Девонширских коллекций в Чатсуорте».

Право собственности на рисунок можно проследить до британского художника Томаса Лоуренса, и после его смерти в 1830 г. он был передан его дилеру Сэмюэлю Вудберну. По данным аукционного дома, он продал ее Christie's в 1860 г. за 2,5 фунта ($3,5).

Аукцион пройдет в Лондоне 8 июля, до этого рисунок будет выставлен в Нью-Йорке, а затем в Гонконге.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных