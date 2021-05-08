Christie's сообщил о рекордной сумме продажи рисунка Леонардо да Винчи

Право собственности на рисунок можно проследить до британского художника Томаса Лоуренса, и после его смерти в 1830 г. он был передан его дилеру Сэмюэлю Вудберну. По данным аукционного дома, он продал ее Christie's в 1860 г. за 2,5 фунта ($3,5).