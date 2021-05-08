Christie's сообщил о рекордной сумме продажи рисунка Леонардо да Винчи
Аукционный дом Christie's может продать рисунок Леонардо да Винчи «Голова медведя» за $16,7 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя аукционного дома.
Da Vinci’s ‘Head of Bear’ drawing seen fetching up to $16 mln https://t.co/2bK3MDKGvU pic.twitter.com/0SHVrCaxuc— Reuters U.S. News (@ReutersUS) May 8, 2021
Это может стать рекордной суммой за рисунок да Винчи, заявили в Christie’s. Предыдущий рекорд был установлен в ходе продажи рисунка да Винчи «Лошадь и всадник» в 2001 г. более чем за 8 млн фунтов.
Рисунок «Голова медведя» имеет размер 7 кв. см, он нанесен на розово-бежевую бумагу. Аукционный дом сообщает, что это «один из менее чем восьми сохранившихся рисунков Леонардо, которые все еще находятся в частных руках за пределами Британской королевской коллекции и Девонширских коллекций в Чатсуорте».
Право собственности на рисунок можно проследить до британского художника Томаса Лоуренса, и после его смерти в 1830 г. он был передан его дилеру Сэмюэлю Вудберну. По данным аукционного дома, он продал ее Christie's в 1860 г. за 2,5 фунта ($3,5).
Аукцион пройдет в Лондоне 8 июля, до этого рисунок будет выставлен в Нью-Йорке, а затем в Гонконге.