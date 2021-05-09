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Илон Маск заявил о наличии у него синдрома Аспергера

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск, выступивший в роли ведущего популярного шоу Saturday Night Live (SNL), признался, что страдает синдромом Аспергера.

«Мое выступление сегодня — историческое, так как я стану первым ведущим SNL с [синдромом] Аспергера. Или, по крайней мере, первым, кто в этом признался», — заявил он.

Маск также добавил, что зачастую говорит или пишет в соцсетях странные вещи, однако так «работает его мозг».

«Тем, кого я мог обидеть, хочу сказать: я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на ракете. Вы правда думали, что я при этом буду спокойным обычным парнем?» — добавил он.

Синдром Аспергера – одно из нарушений психического развития, люди с этим синдромом зачастую испытывают трудности в общении с другими людьми, а также отличаются очень узким кругом интересов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных