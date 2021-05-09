Илон Маск заявил о наличии у него синдрома Аспергера
Американский предприниматель Илон Маск, выступивший в роли ведущего популярного шоу Saturday Night Live (SNL), признался, что страдает синдромом Аспергера.
«Мое выступление сегодня — историческое, так как я стану первым ведущим SNL с [синдромом] Аспергера. Или, по крайней мере, первым, кто в этом признался», — заявил он.
Маск также добавил, что зачастую говорит или пишет в соцсетях странные вещи, однако так «работает его мозг».
«Тем, кого я мог обидеть, хочу сказать: я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на ракете. Вы правда думали, что я при этом буду спокойным обычным парнем?» — добавил он.
Синдром Аспергера – одно из нарушений психического развития, люди с этим синдромом зачастую испытывают трудности в общении с другими людьми, а также отличаются очень узким кругом интересов.