Песков назвал неприемлемыми для России проявления неонацизма в Европе

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — рассказал он.