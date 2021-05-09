Песков назвал неприемлемыми для России проявления неонацизма в Европе
В Европе все чаще фиксируются проявления неонацизма, для России это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — рассказал он.
Так Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о продолжающихся сегодня в мире попытках оправдать преступления нацистов, взять на вооружение их идеологию и переписать историю.
«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — заявил Путин в своем обращении к нации по случаю Дня Победы.
Россияне «слишком хорошо» знают, к чему это ведет, отметил президент, добавив, что Россия последовательно отстаивает международное право, но при этом намерена твердо защищать свои национальные интересы.