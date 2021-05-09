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Песков назвал неприемлемыми для России проявления неонацизма в Европе

Ведомости

В Европе все чаще фиксируются проявления неонацизма, для России это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — рассказал он.

Так Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о продолжающихся сегодня в мире попытках оправдать преступления нацистов, взять на вооружение их идеологию и переписать историю.

«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — заявил Путин в своем обращении к нации по случаю Дня Победы.

Россияне «слишком хорошо» знают, к чему это ведет, отметил президент, добавив, что Россия последовательно отстаивает международное право, но при этом намерена твердо защищать свои национальные интересы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных