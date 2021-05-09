Bild сообщила о «тупике» в переговорах Москвы и Берлина о поставке вакцины «Спутник V»
Ведущиеся переговоры между Россией и Германией о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» зашли в тупик. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в рабочей группе Минздрава ФРГ, которая была создана для проведения переговоров с производителями вакцин.
Как пишет издание, Россия не сможет поставить вакцину в июне-июле 2021 г. в Германию, а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин.
«Еще одно препятствие: если бы русские вообще могли доставить вакцину Sputnik V в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно было бы сократить», — пишет издание. Источники издания считают, что это невозможно, «учитывая ситуацию в Индии». 8 мая Минздрав Индии сообщил, что за сутки выявлено 401 078 случаев заражения коронавирусом, за день умерли 4 187 заболевших, что стало новым рекордом.
Кроме того, из-за повышенных требований Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) одобрение российской вакцины на территории Евросоюза находится под вопросом, пишет издание. ЕМА сообщала о начале экспертизы российской вакцины более двух месяцев назад — 4 марта.
29 апреля на фоне дипломатического скандала между Прагой и Москвой государственный институт по контролю за лекарственными препаратами Чехии прекратил изучение «Спутника V» из-за недостатка полученной от производителя документации.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 апреля сообщал, что эксперты ЕМА завершили в России первый этап инспекции «Спутника V». О результатах проведенной проверки пока не сообщалось.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.
Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.