Bild сообщила о «тупике» в переговорах Москвы и Берлина о поставке вакцины «Спутник V»

«Еще одно препятствие: если бы русские вообще могли доставить вакцину Sputnik V в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно было бы сократить», — пишет издание. Источники издания считают, что это невозможно, «учитывая ситуацию в Индии». 8 мая Минздрав Индии сообщил, что за сутки выявлено 401 078 случаев заражения коронавирусом, за день умерли 4 187 заболевших, что стало новым рекордом.