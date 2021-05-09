Два человека погибли при посадке угнанного легкомоторного самолета в Татарстане
Два человека погибли при жесткой посадке, предположительно, угнанного ими легкомоторного самолета в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Предварительно, самолет угнали двое человек из Альметьевского аэроклуба, которому принадлежит борт. Оба они погибли», — заявил собеседник агентства.
В МЧС России пояснили, что речь идет о самодельном самолете типа «Ермак», крушение произошло близ села Калейкино. Причина происшествия пока устанавливается.