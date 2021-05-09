ЕС не продлил контракт на поставку вакцин AstraZeneca
Еврокомиссия не продлила контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.
«Мы не возобновляли заказ после июня. Посмотрим, что будет», — сказал Бретон, добавив, что это «очень хорошая вакцина».
26 апреля Еврокомиссия подала иск в суд на производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca из-за нарушения соглашения о предзаказе вакцины, сообщал представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер. Еврокомиссии важно получить быстрые поставки значительного количества доз вакцины, поэтому ЕК подала иск в суд от своего имени и от имени 27 стран ЕС.
В январе AstraZeneca заявила, что не сможет поставить в ЕС количество вакцин, указанное в контракте. К концу I квартала компания поставила в Евросоюз 30 млн доз вместо обещанных 100 млн. По прогнозам компании, к концу II квартала года она сможет поставить 70 млн доз вместо всех 300 млн.
В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из них повлекли смерть привившихся. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию.