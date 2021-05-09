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ЕС не продлил контракт на поставку вакцин AstraZeneca

Ведомости

Еврокомиссия не продлила контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие текущего года. Об этом сообщает  Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

«Мы не возобновляли заказ после июня. Посмотрим, что будет», — сказал Бретон, добавив, что это «очень хорошая вакцина».

26 апреля  Еврокомиссия подала иск в суд на производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca из-за нарушения соглашения о предзаказе вакцины, сообщал представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер. Еврокомиссии важно получить быстрые поставки значительного количества доз вакцины, поэтому ЕК подала иск в суд от своего имени и от имени 27 стран ЕС.

В январе AstraZeneca заявила, что не сможет поставить в ЕС количество вакцин, указанное в контракте. К концу I квартала компания поставила в Евросоюз 30 млн доз вместо обещанных 100 млн. По прогнозам компании, к концу II квартала года она сможет поставить 70 млн доз вместо всех 300 млн.

В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из них повлекли смерть привившихся. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных