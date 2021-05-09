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Евросоюз может ввести ковид-паспорта уже в июне

Ведомости

Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы система сертификатов о вакцинации заработала в июне этого года. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 

«Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над сертификатом о вакцинации ведется по графику, чтобы система заработала в июне», — отмечается в заявлении. «Люди будут иметь при себе неопровержимые доказательства того, что они были вакцинированы, или что у них есть отрицательный взаимно признанный тест, или они переболели COVID-19 и, следовательно, имеют антитела», — подчеркивается в заявлении. 

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ на сегодняшний день не одобрили российские вакцины от коронавируса. На сегодня сертификацию EMA получили четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 апреля сообщал, что эксперты ЕМА завершили в России первый этап инспекции «Спутника V». О результатах проведенной проверки пока не сообщалось. 10 мая эксперты организаций должны начать второй этап инспекции российской вакцины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных