Евросоюз может ввести ковид-паспорта уже в июне
Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы система сертификатов о вакцинации заработала в июне этого года. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над сертификатом о вакцинации ведется по графику, чтобы система заработала в июне», — отмечается в заявлении. «Люди будут иметь при себе неопровержимые доказательства того, что они были вакцинированы, или что у них есть отрицательный взаимно признанный тест, или они переболели COVID-19 и, следовательно, имеют антитела», — подчеркивается в заявлении.
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ на сегодняшний день не одобрили российские вакцины от коронавируса. На сегодня сертификацию EMA получили четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 апреля сообщал, что эксперты ЕМА завершили в России первый этап инспекции «Спутника V». О результатах проведенной проверки пока не сообщалось. 10 мая эксперты организаций должны начать второй этап инспекции российской вакцины.