Евросоюз может ввести ковид-паспорта уже в июне

«Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над сертификатом о вакцинации ведется по графику, чтобы система заработала в июне», — отмечается в заявлении. «Люди будут иметь при себе неопровержимые доказательства того, что они были вакцинированы, или что у них есть отрицательный взаимно признанный тест, или они переболели COVID-19 и, следовательно, имеют антитела», — подчеркивается в заявлении.