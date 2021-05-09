Организаторы «Бессмертного полка» назвали количество участников онлайн-шествия
Прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» завершен, говорится в заявлении организаторов. Шествия начались по всей России, трансляция ведется на официальном сайте шествия, а также в социальных сетях.
«К прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», — говорится в заявлении организаторов. Из-за коронавируса акция «Бессмертный полк» была переведена в режим онлайн.
В 2021 г. в России отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел Парад Победы, в пешей части которого приняли участие 12 000 человек, в их числе – военнослужащие, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. Всего по Красной площади прошли 37 пеших парадных расчетов.
Завершился парад по традиции воздушной частью. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов, в их числе три самолета Ил-76 и два самолета-заправщика Ил-78, Су-35С, Су-24, сверхзвуковые самолеты МиГ-31К, истребители Су-57, ромб из самолетов МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» и др.