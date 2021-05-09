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Организаторы «Бессмертного полка» назвали количество участников онлайн-шествия

Ведомости

Прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» завершен, говорится в заявлении организаторов. Шествия начались по всей России, трансляция ведется на официальном сайте шествия, а также в социальных сетях.

«К прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», — говорится в заявлении организаторов. Из-за коронавируса акция «Бессмертный полк» была переведена в режим онлайн. 

В 2021 г. в России отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел Парад Победы, в пешей части которого приняли участие 12 000 человек, в их числе – военнослужащие, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. Всего по Красной площади прошли 37 пеших парадных расчетов. 

Завершился парад по традиции воздушной частью. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов, в их числе три самолета Ил-76 и два самолета-заправщика Ил-78, Су-35С, Су-24, сверхзвуковые самолеты МиГ-31К, истребители Су-57, ромб из самолетов МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных