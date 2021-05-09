Организаторы «Бессмертного полка» назвали количество участников онлайн-шествия

В 2021 г. в России отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел Парад Победы, в пешей части которого приняли участие 12 000 человек, в их числе – военнослужащие, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. Всего по Красной площади прошли 37 пеших парадных расчетов.